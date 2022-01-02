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воскресенье, 02 января 2022 13:01

Украинец победил грузина в бою с пятью нокдаунами

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Украинец победил грузина в бою с пятью нокдаунами
Украинец побывал в двух нокдаунах.Фото: Instagram.com/Viktor_Faust_Vykhryst

В ночь на 2 января украинский боксер Виктор Вихрист одержал девятую победу в профессионалах. В Голливуде он встретился на ринге с грузинским боксером сверхтяжелого веса Яго Киладзе и сумел подняться после нокдауна.

В первом раунде было зафиксировано сразу три нокдауна. Дважды падал грузин и однажды – украинец.

Во втором раунде бойцы снова обменялись нокдаунами. Сначала на полу оказался Вихрист, а затем – Киладзе. Рефери прервал сражение, хотя Яго быстро поднялся. Киладзе хотел избить судью, но сдержался.

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В главном событии боксерского вечера Луис Ортис победил Чарльза Мартина нокаутом в шестом раунде. До этого Виктор Вихрист еще ни разу не бывал в нокдауне в профессионалах.

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