Украине запретили принимать международные матчи по гандболу из-за агрессии России

 
Ексклюзивы
1/5
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
1 Просмотров: 252
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Просмотров: 1008
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
Просмотров: 2781
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Просмотров: 207
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
1 Просмотров: 10180
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
Просмотров: 2287
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
Просмотров: 3879
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
Просмотров: 864
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1764
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
Просмотров: 513
Фото
Все фото
7
6
10
6
6
Роскошная блондинка, любящая велоезду. Кто такая трехкратная чемпионка Пекина-2022 Схаутен
Роскошная блондинка, любящая велоезду. Кто такая трехкратная чемпионка Пекина-2022 Схаутен
Олимпийские игры в Пекине официально закрыты: как это было
Олимпийские игры в Пекине официально закрыты: как это было
Неудачные выступления и курьезы: фото зрелищных падений на Олимпиаде-2022
Неудачные выступления и курьезы: фото зрелищных падений на Олимпиаде-2022
Mercedes и Ferrari представили новые болиды: эффектные фото автомобилей Формулы-1
Mercedes и Ferrari представили новые болиды: эффектные фото автомобилей Формулы-1
Ломаченко исполняется 34 года: лучшие моменты в карьере боксера
Ломаченко исполняется 34 года: лучшие моменты в карьере боксера
Видео
Все видео
Футболистка "Ливерпуля" забила трижды в свои ворота
Футболистка "Ливерпуля" забила трижды в свои ворота
Чемпионы межсезонья. "Динамо" закончило сборы очередной победой
Чемпионы межсезонья. "Динамо" закончило сборы очередной победой
Игрок Ливерпуля забил космический гол ударом через себя.
Игрок Ливерпуля забил космический гол ударом через себя.
Форвард сборной Украины забил в Бундеслиге
Форвард сборной Украины забил в Бундеслиге
Судья не засчитал гол Малиновского. "Аталанта" проиграла "Фиорентине"
Судья не засчитал гол Малиновского. "Аталанта" проиграла "Фиорентине"
Интервью
1/5
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 1305
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 1602
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 675
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2169
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 1080
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
Просмотров: 720
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
вторник, 22 февраля 2022 19:57

Украине запретили принимать международные матчи по гандболу из-за агрессии России

  Комментировать
Украине запретили принимать международные матчи по гандболу из-за агрессии России
Гандболистки львовской "Галичанки". Фото: ГК "Галичанка"

Европейская федерация гандбола опубликовала решение о местах и ​​датах проведения матчей сборной Украины и украинских клубов в еврокубках.

Перенесен матч отбора на женский чемпионат Европы-2022 Украина - Чехия, который должен был состояться 2 марта в Запорожье, сообщает сайт Федерации гандбола Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дошло и до спорта. Две страны отказались ехать играть в Украину из-за агрессии России

В связи с невозможностью организации игры на нейтральной территории за столь короткое время, рассматривается вариант проведения спаренных поединков в Чехии 4 и 5 марта.

Запорожский "Мотор" домашние матчи Лиги чемпионов против ПСЖ и "Барселоны" проведет в словацком Прешове 1 и 3 марта соответственно.

Решение по матчам отборочного плей-офф на мужской чемпионат мира-2023 между сборными Украины и Финляндии, которые запланированы 17 и 20 марта, будет принято ЕГФ позже.

Также организация должна решить судьбу первого матча противостояния "Галичанки" и Н-71 в 1/4 финала Кубка ЕГФ. Игра должна была пройти 13 февраля во Львове, но фарерский клуб не прибыл на матч. Повторный поединок команд завершился победой "Галичанки" 27:26.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украине запретили принимать международные матчи по гандболу из-за агрессии России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Освободили главную соперницу Януковича - даты

Верховная Рада отстранила президента и назначила внеочередные выборы – этот день в истории

Самое читаемое
&quot;Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет&quot; - Ющенко
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко 10 Просмотров: 22555
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники Просмотров: 21780
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат Просмотров: 17793
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине 5 Просмотров: 13942
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
 Просмотров: 12393
Спорт
Форвард сборной и "Днепра-1" Довбык выбыл на 5-6 недель - официально
Форвард сборной и "Днепра-1" Довбык выбыл на 5-6 недель - официально Просмотров: 18
"Челси" собирается усилиться украинским футболистом
"Челси" собирается усилиться украинским футболистом Просмотров: 504
"Будьте уверены: Украина сильна" - Кличко-младший об угрозе вторжения РФ
"Будьте уверены: Украина сильна" - Кличко-младший об угрозе вторжения РФ Просмотров: 369
Экс-игроку сборной Украины стало стыдно, что он говорит по-русски
Экс-игроку сборной Украины стало стыдно, что он говорит по-русски Просмотров: 990
От Саленко до Мампаси. Какие украинские футболисты меняли гражданство на российское
От Саленко до Мампаси. Какие украинские футболисты меняли гражданство на российское
 Просмотров: 387
Больше всего комментируют
10
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко
8
"Европейская Солидарность" опережает "Слугу народа" на 7% - SOCIS
5
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
3
Украина разрабатывает расторжение дипломатических отношений с РФ - Зеленский
2
Россия хочет уничтожить Украину - Резников рассказал о целях Кремля
Голосов: 575
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть