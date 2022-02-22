Украине запретили принимать международные матчи по гандболу из-за агрессии России

Гандболистки львовской "Галичанки". Фото: ГК "Галичанка"

Европейская федерация гандбола опубликовала решение о местах и ​​датах проведения матчей сборной Украины и украинских клубов в еврокубках.

Перенесен матч отбора на женский чемпионат Европы-2022 Украина - Чехия, который должен был состояться 2 марта в Запорожье, сообщает сайт Федерации гандбола Украины.

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В связи с невозможностью организации игры на нейтральной территории за столь короткое время, рассматривается вариант проведения спаренных поединков в Чехии 4 и 5 марта.

Запорожский "Мотор" домашние матчи Лиги чемпионов против ПСЖ и "Барселоны" проведет в словацком Прешове 1 и 3 марта соответственно.

Решение по матчам отборочного плей-офф на мужской чемпионат мира-2023 между сборными Украины и Финляндии, которые запланированы 17 и 20 марта, будет принято ЕГФ позже. Также организация должна решить судьбу первого матча противостояния "Галичанки" и Н-71 в 1/4 финала Кубка ЕГФ. Игра должна была пройти 13 февраля во Львове, но фарерский клуб не прибыл на матч. Повторный поединок команд завершился победой "Галичанки" 27:26.