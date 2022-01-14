Украинская команда вышла в четвертьфинал еврокубка

Гандбольный клуб "Галичанка". Фото: facebook.com/hcgalychanka

Гандбольная "Галичанка" – в четвертьфинале Еврокубка. Таково официальное решение Европейской федерации гандбола.

Принято решение засчитать техническое поражение итальянскому клубу SSV Brixen Südtirol во втором матче 1/8 финала Еврокубка против "Галичанки", сообщается на странице львовского клуба в Facebook.

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Матч должен был состояться во Львове в воскресенье, 16 января. Однако итальянки направили письмо, в котором сообщили о невозможности прибытия во Львов из-за заболевания шести игроков COVID-19.

В связи с неявкой клуба на второй матч 1/8 финала Еврокубка, ему засчитано техническое поражение 10:0. Первый матч, состоявшийся в Италии, также остался за "Галичанкой" - 36:29.

Очередного соперника "Галичанка" узнает уже на следующей неделе - 18 января. Сами же четвертьфинальные матчи, по предварительной информации, состоятся 12-го и 19 февраля.