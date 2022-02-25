Украине запретили принимать международные футбольные матчи. России тоже

НСК "Олимпийский". Фото: УАФ

Исполнительный комитет УЕФА провел в пятницу, 25 февраля, внеочередное заседание после нападения России на Украину.

Решено, что российские и украинские клубы и национальные команды, участвующие в соревнованиях УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных полях, сообщает официальный сайт организации.

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О дальнейших планах будет уведомлено дополнительно.

Также внеочередные встречи могут проходить на постоянной основе, если это будет необходимо для повторной оценки ситуации и принятия дальнейших решений в случае необходимости.

Ранее УЕФА забрал у России финал Лиги чемпионов.

Украинские клубы в текущем сезоне в весеннюю часть еврокубков не вышли. Руководство УАФ обратилось в УЕФА с призывом запретить сборным и клубам из России участвовать в международных соревнованиях. Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.