УЕФА отобрал у России финал Лиги чемпионов - официально

Союз европейских футбольных ассоциаций забрал у России право проведения финала Лиги чемпионов после вторжения на территорию Украины.
Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
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"Финал мужской Лиги чемпионов-2021/22 перенесен из Санкт-Петербурга на "Стад де Франс" в Сен-Дени.
Игра состоится, как и было запланировано, в субботу, 28 мая, в 21:00 по центральноевропейскому времени", - говорится в заявлении.
УЕФА выразил благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону за его поддержку и преданность.
Руководство УАФ обратилось в УЕФА с призывом запретить сборным и клубам из России участвовать в международных соревнованиях.
Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.
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