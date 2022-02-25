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пятница, 25 февраля 2022 12:11

УЕФА отобрал у России финал Лиги чемпионов - официально

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УЕФА отобрал у России финал Лиги чемпионов - официально
Фото: REUTERS

Союз европейских футбольных ассоциаций забрал у России право проведения финала Лиги чемпионов после вторжения на территорию Украины.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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"Финал мужской Лиги чемпионов-2021/22 перенесен из Санкт-Петербурга на "Стад де Франс" в Сен-Дени.

Игра состоится, как и было запланировано, в субботу, 28 мая, в 21:00 по центральноевропейскому времени", - говорится в заявлении.

УЕФА выразил благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону за его поддержку и преданность.

Руководство УАФ обратилось в УЕФА с призывом запретить сборным и клубам из России участвовать в международных соревнованиях.

Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.

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