Украинцы соревновались в турне "Четырех трамплинов"

Виталий Калиниченко едет в Польшу, где будет соревноваться на курорте Закопане

В прошлом веке среди футболистов была популярной поговорка - пусть тренируется тот, кто играть не умеет. Вспомнить о ней помог выступление украинских прыгунов с трамплина на легендарном "Турне четырех трамплинов". Не могу вспомнить когда раньше такое было - все четыре соревнования с участием звездной элиты мировых прыгунов с трамплина прошли с участием двух наших ребят - опытного 26-летнего Виталия Калиниченко и Евгения Марусяка, которому всего девятнадцать.

Воспитанники Ивано-Франковской СДЮШОР, которые выросли на устаревшем еще полвека назад трамплине в Ворохте выглядели на аренах супертурнира вполне прилично. Калиниченко занимал в квалификации места с 66-го по 70-е, а Марусяк - с 61-го по 69 В основные соревнования, к которым допускаются по 50 лучших, украинцы, конечно, не попали, но имена атлетов, которые были рядом с ними в таблице, заставляют уважать даже такие результаты. По крайней мере последними наши не были.

В основные соревнования украинцы, конечно, не попали

Когда же Марусяк и Калиниченко оказались в списке участников следующих соревнований Кубка мира в итальянском Предаццо, появилась возможность спросить обо всем у них лично.

К сожалению, квалификацию наши опять не прошли. Сразу после прыжков удалось "поймать" Виталия Калиниченко (Евгения Марусяка забрали на контроль амуниции).

"Федерация не использовала всех бюджетных ассигнований на прошлый год и чтобы деньги не пропадали, решили отправить нас на" Турне четырех трамплинов ". Изначально планировалось, что мы выступим только в первых двух соревнованиях - в немецких Оберстдорфе и Гармиш-Патернкирхене. Уже там стало известно, что старты Континентального Кубка в Титизее-Нойштадте, куда мы должны были поехать, отменили из-за погоды. Поэтому нам оставили в "Турне четырех трамплинов" и мы выступили там, а теперь еще и здесь, в Италии. Далее отправляемся в польский Закопане, где будем тренироваться и выступим для начала в соревнованиях Кубка Федерации. Мы знаем свой уровень, поэтому особых иллюзий не было. Но при определенных обстоятельствах вполне можно было пройти квалификацию. Как по мне, не хватило опыта. Надеюсь, что шансы показать себя на высшем уровне еще будут.

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