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Украинцы на Олимпиаде: итоги 14-го дня и медальный зачет

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14-й соревновательный день XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года на момент написания материала продолжается, однако пять комплектов наград, которые были запланированы на пятницу, уже разыграны.

У Украины были надежды на последние биатлонные гонки, однако наши спортсмены так и не положили в копилку вторую медаль на этих Играх.

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Два комплекта наград сегодня поздно ночью разыграли в фристайле. Женские соревнования по хафпайпу выиграла представительница Китая Эйлин Гу. У канадок Кэсси Шарп и Рэйчел Каркер "серебро" и "бронза" соответственно.

Мужчины определили сильнейшего в ски-кроссе. Золотую медаль завоевал швейцарец Райан Регез, опередивший своего соотечественника Алекса Фиву. На третьей строчке оказался представитель ОКР Сергей Ридзик.

В поединке за "бронзу" в мужском турнире по кёрлингу сборная Канады одолела команду США.

Нидерландец Томас Крол принес своей стране "золото" в конькобежном спорте на дистанции 1000 м. Вторым финишировал Лоран Дюбрёй из Канады, а третьим - Ховард Лорентцен из Норвегии.

Украинские биатлонисты возвращаются из Пекина без наград. В масс-стартах Юлия Джима показала седьмой результат, Дмитрий Пидручный - 24-й, Артем Прима - 28-й.

Мужскую гонку с массовым стартом выиграл норвежец Йоханнес Бё, вторым был Мартин Понсилуома из Швеции, третьим - еще один норвежец Ветле Шостад Кристиансен. У женщин победила Жюстин Брезаз-Буше из Франции. Следом за ней финишировали норвежки Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанн.

Первым финалистом мужского хоккейного турнира стала сборная Финляндии, одолевшая Словакию со счетом 2:0. Во втором полуфинале позже сыграют Россия и Швеция.

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В медальном зачете, похоже, догнать Норвегию, у которой 15 золотых медалей, уже никто не сможет. На втором месте разместилась Германия. На два "золота" от нее отстают США и Китай. По семь золотых наград у Нидерландов, Швеции и Швейцарии.

Автор: olympics.com
  Медальный зачет Олимпиады-2022 после 14-го дня
Медальный зачет Олимпиады-2022 после 14-го дня

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования в 15-ти дисциплинах в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

Украинские спортсмены в столице Поднебесной выступили в 12-ти дисциплинах.

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