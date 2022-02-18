Украинские биатлонисты возвращаются с Олимпиады-2022 без медалей

Дмитрий Пидручный. Фото: biathlon.com.ua

Биатлонная программа зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине закончилась сегодня, 18 февраля. Последней гонкой турнира стал мужской масс-старт.

Среди стартовавших 30-ти спортсменов было два представителя Украины: Дмитрий Пидручный и Артем Прима.

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Украинцы не особо торопились на первом круге. И если такая тактика помогла Пидручному отстреляться на ноль на первом огневом рубеже, то два штрафных круга фактически лишили Приму шансов на высокие места.

Дмитрий был среди лидеров гонки до второй стрельбы, которую он провалил и отправился на три круга штрафа.

Артем на второй "лежке" не закрыл еще одну мишень. Учитывая такое количество промахов, украинцы окончательно выбыли из борьбы за медали. Как в этой гонке, так и на Олимпийских играх в Пекине в целом.

Дальше было еще хуже. Пидручный завершил гонку 24-м с семью промахами, а Прима - 28-м также с семью незакрытыми мишенями.

Мужской масс-старт выиграл норвежец Йоханнес Бё, вторым финишировал Мартин Понсилуома из Швеции, третьим - еще один норвежец Ветле Шостад Кристиансен.

Украинские биатлонисты на Олимпиаде-2022 не завоевали ни одной награды. Лучшими результатами украинцев стали седьмые места Юлии Джимы в масс-старте и женской команды в эстафете. Единственную медаль в составе сборной Украины завоевал фристайлист Александр Абраменко. Олимпиада-2022 закончится 20 февраля.