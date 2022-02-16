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среда, 16 февраля 2022 11:00

Биатлонная безнадежность. Украина стала седьмой в женской эстафете на Олимпиаде

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Биатлонная безнадежность. Украина стала седьмой в женской эстафете на Олимпиаде
Юлия Джима. Фото: biathlon.com.ua

Очередная биатлонная гонка на зимних Олимпийских играх в Пекине принесла разочарование украинским поклонникам спорта.

В среду, 16 февраля, в эстафете соревновались 20 женских команд.

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Ирина Петренко провела идеальный этап в плане стрельбы, не использовав ни одного дополнительного патрона. Со стадиона украинка выходила среди лидеров, однако на трассе она теряла, поэтому передала эстафету десятой.

Юлия Джима начала атаковать и отыгрывать позиции. Это сыграло с ней злую шутку на огневом рубеже. Украинка так и не смогла закрыть одну мишень, несмотря на то, что порывов ветра не было, и отправилась на круг штрафа. Наша команда опустилась на 16-ю строчку.

Продолжились проблемы у Джимы на стрельбе стоя. Но на этот раз обошлось без штрафных кругов, хотя пришлось использовать все дополнительные патроны. Юлия передала эстафету 12-й с отставанием от лидера в более, чем 2 мин.

Анастасия Меркушина была точной как на первой, так и на второй стрельбе. Украинка показала отличную скорострельность и подняла нашу команду на восьмую строчку.

На последнем этапе Украину представляла Елена Билосюк, которая не провела до сегодняшнего дня ни одной гонки в Пекине, потому что долгое время находилась на изоляции из-за положительных тестов на коронавирус.

Отсутствие подготовки сразу сказалось на скорости Елены. До первой стрельбы она проиграла лидеру почти 30 с. Зато непосредственно на самом огневом рубеже Билосюк была точной.

Вторую стрельбу Елена тоже отработала из пяти. Билосюк поднялась на седьмую позицию, однако на последнем круге пропустила представительницу Чехии. Но на завершающих метрах наша биатлонистка опередила соперницу, и Украина в итоге стала седьмой.

Женскую эстафету выиграла команда Швеции, вторыми финишировали представительницы ОКР, а третьими - немки.

На Олимпиаде-2022 биатлонисты проведут еще две гонки. 18 февраля в массовом старте будут бороться мужчины, а 19-го - женщины.

Украину должны представить в этих гонках Юлия Джима, Дмитрий Пидручный и Артем Прима.

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Дата
16
февраля

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