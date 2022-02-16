Абраменко завоевал для Украины первую медаль на Олимпиаде-2022

Украинский фристайлист Александр Абраменко. Фото: НОК Украины

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине закончился первый финал в мужских соревнованиях по лыжной акробатике.

Украину представляли Александр Абраменко и Александр Окипнюк.

Фристайлисты выполнили по два прыжка. В расчет принимался лучший из них. В суперфинал прошли шесть участников из 12.

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У Окипнюка не получилось приземление во время первой попытки, поэтому он получил всего 91.40 балла и должен был рисковать во время второго прыжка, чтобы пройти дальше.

Абраменко в первой попытке показал четвёртый результат, получив 123.53 балла.

Второй прыжок у Окипнюка получился лучше, однако суммы баллов 122.01 не хватило, чтобы подняться выше девятого места.

Абраменко за вторую попытку получил 113.57 балла и до последнего следил за выступлениями конкурентов, находясь на грани попадания в шестерку суперфиналистов.

Самые главные соперники все же прыгнули хуже Александра, поэтому украинец в итоге получил шанс посоревноваться за медаль.

В суперфинале у спортсменов было только по одной попытке, чтобы продемонстрировать свое мастерство.

Александр Абраменко выполнил прыжок не лучшим образом, однако 116.50 балла хватило, чтобы завоевать серебряную награду.

Победителем стал китаец Ци Гуанпу, который свою попытку выполнил безупречно. Третье место у Ильи Бурова из ОКР.

33-летний Абраменко стал двукратным призером Олимпийских игр. В Пхенчхане-2018 украинец завоевал "золото". Это первая награда для Украины в Пекине-2022. Скорее всего, Александр закончит карьеру после этой Олимпиады.