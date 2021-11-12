"Украина закроет Россию в плане футбола" - Милевский

Артём Милевский выигрывал чемпионат Беларуси. Фото: ФК "Динамо" Брест

Бывший форвард киевского "Динамо" 36-летний Артем Милевский считает, что сборная Украины сильнее России.

Украинская команда имеет сильнейших игроков, поэтому победить россиян.

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"Сборная Украины вас закроет. Имею в виду, в плане футбола закроет Россию. Украинские футболисты сильнее, и они знают, что делают. То, что я увидел в исполнении российских игроков в последних матчах – это немного другое. Если бы разрешили играть в одной группе, это было бы!

Кто бы вошел в символическую сборную Украины, России и Беларуси? Там будут только украинцы, ну и белорусы еще", – сказал Милевский в комментарии "Коммент. Шоу".

Артём Милевский завершил карьеру летом 2021 года. Как футболист звездой стал в составе "Динамо". Также выступал в чемпионатах Турции, России, Хорватии, Румынии, Венгрии и Белоруссии.

УЕФА и ФИФА разводят украинские клубы в еврокубках и команды.