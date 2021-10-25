Милевский расплакался, когда прощался с фанатами "Динамо"

Артем Милевский был звездой "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский попрощался с фанатами "Динамо".

В перерыве матча "Динамо" - "Днепр-1" Милевский сделал круг почета под песню "Виват, король!" и пожал руки десяткам болельщиков на трибунах.

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Каждый желающий мог спуститься на нижний ярус, чтобы пожать руку Милевскому.

"Слез было много. Любимый стадион. Когда уходишь с футбола - это немножко другие моменты. Спасибо всем ", - сказал Милевский в эфире "Футболхаб"

Артем Милевский объявил о завершении карьеры в сентябре 2021 года. Последним клубом футболиста был "Минай".

В составе "Динамо" Милевский выступал с 2002-го по 2013 год. Провел 247 матчей, забил 82 гола и отдал 54 ассиста. Трижды выиграл чемпионский титул. "Динамо" победило "Днепр-1" - 2:0 и вернул себе единоличное лидерство в турнирной таблице.