Милевский сыграет с Алиевым прощальный матч

Милевский снова сыграет в одной команде с Алиевым. Фото: turnir.ua.

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский, недавно сообщивший о завершении карьеры, хочет провести прощальный матч. Об этом он сказал в комментарии "Профутбол Digital".

Поединок назначен на апрель следующего года, формат пока не определен, но, по словам Милевского, уже известно, что, кроме него, будет участвовать футболист Александр Алиев.

"А как мы сделаем – есть наброски, посмотрим", – сказал Милевский.

23 сентября Милевский объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.

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Милевский с 2002-го по 2013 год играл за киевское "Динамо", забив 57 голов. После этого выступал в Турции, Хорватии, Румынии, России, Венгрии. С 2017 года играл за брестское "Динамо".