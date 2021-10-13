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среда, 13 октября 2021 16:12

Украина выбывает из борьбы - болельщики Боснии

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Украина выбывает из борьбы - болельщики Боснии
Ярмоленко шестой разподряд забил на "Арене Львов". Фото: Reuters

После матча Украина - Босния (1:1) болельщики соперников комментируют игру и считают, что ничья в пользу гостей в этом матче. У Боснии ещё две встречи впереди. И именно они находятся в лучшем положении в этой группе, так как в случае победы над Финляндией достаточно будет просто не проиграть Украине дома.

По мнению боснийцев, это не будет большой проблемой, если судить по первому матчу с командой Петракова. Сообщает footboom.com.

Bakir: Учитывая, что Финляндия матч у Казахстана выиграла, нам тоже нужно было сегодня добыть побед. Ничья - не самый плохой результат, но теперь мы обязаны обыгрывать Финляндию, чтобы всё зависело только от нас в последнем туре. Пока что получается, что у финнов чуть более высокие шансы на второе место. Украина, судя по всему, выбывает из борьбы и может надеяться лишь на чудо.

Eldar: Украина оправдала мои ожидания. Посредственная команда с посредственными футболистами. Разве что Ярмоленко неплохо играл и тот парень на правом фланге обороны. У Украины сегодня нет ни одного футболиста уровня Джеко, который близок к завершению карьеры и уже не в оптимальной форме.

Sahbazovic: Если бы сегодня Босния и Герцеговина сыграла оптимальным составом, мы бы выиграли. Не хватило немного креатива в атаке. Вроде и постоянно находились возле ворот Украины, и моменты потенциально опасные были, но не хватало завершения. Стоило один раз сыграть непредсказуемо, и сразу же забили гол.

Hidic: Я говорил до матча и готов повторить: Украина ничем не лучше Боснии и Герцеговины. Даже немного хуже. Будет обидно не выйти в плей-офф, имея в соперниках посредственные команды, как Финляндия и Украина. Это наш шанс попасть на чемпионат мира в Катаре, и мы не можем его упустить.

Rijad: С Пьяничем и Круничем мы бы обыграли сегодня Украину. Но ничего страшного. Они вернутся к ответной встрече и тогда уже мы покажем, что способны на большее. Хотелось бы выиграть оба оставшихся матча, чтобы не просчитывать разные варианты, а просто выйти в плей-офф и ждать там своего соперника.

Nevres: Похоже, Украина уже всё. Может прощаться с чемпионатом мира. Сейчас ключевой матч в нашей группе Босния - Финляндия. Если мы выигрываем, то нам достаточно сыграть вничью с Украиной. Если финны - то всё будет в их руках. Есть даже вариант, при котором Финляндия выиграет у Боснии, потом проиграет Франции, но всё равно останется на втором месте. Но есть ощущение, что украинцы сегодня упустили шанс на плей-офф.

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Следующие игры в нашей группе состоятся 13 ноября. Франция будет принимать Казахстан, а Босния - Финляндию. Украина может опуститься на третье место после этих матчей.

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13
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