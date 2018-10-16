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вторник, 16 октября 2018 21:35

Украина уступила Нидерландам в квалификации Евро U-21

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Украина уступила Нидерландам в квалификации Евро U-21
Голландцы лишили Украину шансов пробиться на Евро-2019. Фото: sport.ua

В решающем матче за право побороться за путевку на Евро-2019 молодежная сборная Украины в гостях крупно уступила нидерландам.

Дубль оформил Живкович, еще один гол в активе Клюйверта.

Нидерланды U-21 – Украина U-21 3:0

Голы: Клюйверт, 21, Живкович, 24, 78

Нидерланды U-21: Гротхейзен, ван Дронгелен, Дикс, Хогма, Флоранус, Копмейнерс, Рамселар, Клюйверт (Идрисси, 80), Влап (Кадиоглу, 80), Дилросун (Мален, 66), Живкович.

Украина U-21: Каневцев, Миколенко, Кирюханцев, Попов, Пихаленок, Зубков (Борячук, 46), Лучкевич (Третьяков, 46), Шепелев, Швед (Лунев, 79), Коваленко, Михайличенко.

Предупреждения: Пихаленок, 69, Попов, 80, Миколенко, 87

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Украинская команда не имела шансов выйти на Евро с первого места в группе и боролась за попадание в четверку лучших сборных, занявших вторые места (они разыграют 2 путевки на Евро в плей-офф). Для этого нужно была исключительно победа.

Gazeta.ua
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