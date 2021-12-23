Украина сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА

Александр Петраков возглавил сборную Украины в августе 2021 года. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу смогла удержать свои позиции в мировом рейтинге.

ФИФА обновила итоговый рейтинг сборных команд в 2021 году, сообщает сайт организации.

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Украина осталась на 25-м месте. Среди сборных УЕФА команда занимает 15-ю строчку.

Соперник Украины по стыку квалификации Кубка мира-2022 Шотландия идет на 38 позиции. Оппоненты в Лиге наций Ирландия и Армения на 47-м и 92-м месте соответственно.

Лидирует в списке сборная Бельгии. На втором месте – Бразилия, а замыкает тройку Франция.

В 2021 году сборная Украины смогла на Евро дойти в четвертьфинал и занять второе место в группе квалификации Кубка мира. 24 марта 2022 команда Петракова сыграет в стыковом матче Кубка мира против Шотландии.