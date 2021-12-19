Эксперт рассказал, сможет ли сборная Украины поехать на Кубок мира

Александр Петраков более десяти лет работает в системе сборных Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины смогла занять второе место в отборочной группе Кубка мира и сыграет в стыковых матчах против Шотландии. Если подопечные Александра Петракова победят шотландцев, то в финальном плей-офф померятся силами с победителем пары Австрия - Уельс.

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"В первом стыковом матче будем играть в Шотландии. Местная сборная боевита, играет интенсивно, стадион даст ей поддержку. Но команда "сырая".

Уельс – потенциальный следующий соперник – похожий по стилю. Имеет "бонусы" – Аарона Рэмзи и Гарета Бейла. Но оба постоянно травмированы. Австрия, с которой тоже можем встретиться, самая талантливая из четырех, с двумя десятками игроков с немецкого чемпионата. Но осенью отбора на Кубок мира провалила, заняла четвертое место. И об эйфории, историческом достижении на Евро, где вышли в 1/8 и проиграли будущему чемпиону только в дополнительное время, уже забыли. Уже требуют отставки тренера. Все четыре сборные в украинской "ветке" имеют низкий запас прочности. Поэтому у них многое зависит от текущих факторов – формы, настроения, травмированных. Так что предугадать очень тяжело. Может произойти что угодно. Как повлияют на игроков "Динамо" и "Шахтера" февраль-март без еврокубков, сколько будут играть в клубах Зинченко и Ярмоленко, сколько будет забивать Яремчук - от ответов на эти вопросы очень многое зависит", - написал журналист Леон Вургафт.

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