"Все ждали Реброва - я несколько раз хотел уехать" - Петраков рассказал, как стал тренером сборной Украины

Александр Петраков более десяти лет работает в системе сборных Украины. Фото: УАФ

Наставник сборной Украины 64-летний Александр Петраков рассказал о том, как получил работу в национальной команде.

По словам Петракова, главным кандидатом в должность был тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров.

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"Вы же знаете отлично, как это было. Все ждали Реброва, что он решит свои вопросы. Все было прямо. Я ждал, несколько раз хотел уехать, но меня останавливал Олег Протасов (вице-президент УАФ. - Gazeta.ua).

Были ли мысли после Казахстана все покинуть? Не могу сказать. То, что у меня творилось, лучше не вспоминать. Это как страшный сон. Сначала было тяжело, а потом они мне как семья стали. Нравится с ними работать", - рассказал Петраков в эфире "Футбольного формата".

Александр Петраков возглавил сборную Украины в августе 2021 года. В этой должности он заменил Андрея Шевченко. В ноябре тренер подписал контракт с УАФ до конца 2022-го. 24 марта сборная Украины сыграет в стыковых матчах отбора в Кубок мира против Шотландии.