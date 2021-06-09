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среда, 09 июня 2021 21:00

Украина остановится между выходом из группы и четвертьфиналом

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Украина остановится между выходом из группы и четвертьфиналом
Форма Украины разозлила мировых агрессоров. Фото: УАФ

Сборная Украины в воскресенье, 13 июня, начнет четвертый за всю историю большой турнир. Мы дважды провалились на Евро в 2012 и 2016 годах и однажды дошли до четвертьфинала Кубка мира. Отталкиваясь от реальных результатов и уровня игры, я все же подхожу к прогнозу метафизически. Считаю, что любой успех надо заслужить.

Первый успех 2006 года мы выстрадали давно. Еще начиная с арбитра Педерсена и отбора к Кубку мира-1998. Затем был подвиг команды Сабо в отборе к Евро, когда мы выстояли в невероятно вражеской атмосфере московского матча 9 октября 1999 года. Но тогда запала эмоциональных сил не хватило на стыки со Словенией.

Мы героически противостояли Германии в 2001 году. А пройдя нас за счет второго матча, немцы дошли до финала Кубка мира в Японии и Корее.

Собственно, Блохину в 2006 году достались сливки. Он собрал урожай, которого не сеял.

Со времени последнего громкого успеха прошло 15 лет. Желание успеха и энергия для его достижения было время накопиться. Мы бездарно выглядели в отборах 2008 и 2010 годов. Но была громкая победа над Францией в 2013 году и выигрыш группы в отборе к Евро-2020. Тренерский штаб Шевченко немало ошибался, набил достаточно шишек и готов удивить футбольную общественность.

Тем более, что наши неблагодарные восточные соседи подливают масла в огонь накануне Евро. То им форма не нравится, то УЕФА неправильное, то вообще кричат, что наша сборная - записной аутсайдер Евро и снова должен вылететь первой.

Французы с азартом рассказывали о споре Украины и России вокруг наших футболок

Если в сборной Украины есть характер и амбиции, то такие заявления стоит опровергать убедительной игрой. Тем более, что звучат они из уст людей, которые непосредственно переманивали в 90-ых годах наши футбольные таланты в Москву.

На днях дочь слушала Радио Франс. Французы с азартом рассказывали о споре Украины и России вокруг наших футболок. А потом сделали весьма ожидаемый вывод. Мол, обе сборные настолько слабы, что на серьезный успех рассчитывать не могут. Вот только, что порадуют публику своей ссорой.

У нас никто не верит и это прекрасно. В свое время никто не верил в Болгарию в 1994 году и Чехию двумя годами позже. А потом неожиданно обнаружили, что у этих стран выросло "золотое поколение".

Украина в лучших матчах показывала весьма симпатичную игру. Этого отнюдь не достаточно, чтобы дойти до полуфинала. Но в условиях нейтрального судейства, небольшой удачи мы вполне можем дойти до четвертьфинала. Что в настоящее время является пределом наших возможностей и на что мы, реально заслуживаем. То есть, может быть только выход из группы. 1% из 100, что доберемся до полуфинала. Так что мой прогноз - что-то среднее между 1/8 и четвертьфинал.

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Сборная Украины за всю историю сыграла шесть матчей на Евро. Одну игру выиграла и в пяти потерпела поражение. На последнем турнире наша сборная уступила во всех трех поединках.

Автор: Юрий Стригун
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