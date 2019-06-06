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четверг, 06 июня 2019 20:11

Украина обыграла Сербию на товарищеском турнире

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Украина обыграла Сербию на товарищеском турнире
Сергей Назаренко стал настоящим злым гением сербов.

Сборная Украины снова встретилась с Сербией в рамках международного турнира на Кипре.

Команда Михайличенко проводила матч в экспериментальном составе, без участия многих лидеров. Этот поединок расценивался как очередной этап подготовки к отбору на чемпионат мира, а игра команд была далекой от феерии.

Самым ярким моментом поединка стал гол Сергея Назаренко на 16-й минуте. Лидер "Днепра" потрясающим дальним ударом вонзил мяч в девятку ворот сербов и не оставил никаких шансов Владимиру Дишленковичу.

В оставшееся время Сербия пыталась создавать моменты у ворот "желто-синих", но особой опасности для Рустама Худжамова они не составляли.

11 февраля 2009 года. Никосия, GSP Стэдиум. Международный турнир, финал

Сербия – Украина 0:1

Гол: Назаренко, 16.

Сербия: Дишленкович, Рукавина, Иванович, Драгутинович, Коларов (Джурич, 76), Мутавджич (Тошич, 58), Станкович, Красич (Янкович, 71), Милиаш (Кузманович, 46), Йованович, Лазович (Сулеймани, 46).

Украина: Худжамов, Мандзюк, Русол, Шевчук, Пашаев (Чигринский, 46), Тимощук, Назаренко, Калиниченко (Ротань, 90+1), Левченко, Воронин (Гоменюк, 46), Девич (Селезнев, 89).

Предупреждения: Лазович, Драгутинович, Тошич – Воронин, Мандзюк, Девич.

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Напомним, матч Украина - Сербия пройдет на "Арене Львов" 7 июня. После 2 туров сине-желтые лидируют в группе B, набрав 4 очка. У сербов - 1 очко, правда, лишь 1 сыгран матч.

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https://football.ua
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