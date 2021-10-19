УЕФА жестко развел Украину с Россией

Сборная будет играть с Нидерландами и Португалией. Фото: УАФ

УЕФА развел сборные Украины и России по футзалу по различным группам. Ранее жребий свел их в одном квартете в финальной части чемпионата Европы-2022.

Сборная Украины попала в одну группу с россиянами во время жеребьевки группового этапа финальной части чемпионата Европы-2022. Однако УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) решил убрать Россию в другую группу.

Сборная Украины оказалась в квартете А, где сыграет против хозяев Евро-2022 из Нидерландов, действующих чемпионов Европы из Португалии и победителя плей-офф между сборными Сербии и Беларуси.

Евро-2022 по футзалу. Групповой этап:

Группа А: Нидерланды, Португалия, Сербия / Беларусь, Украина;

Группа В: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия;

Группа С: Россия, Хорватия, Польша, Словакия;

Группа D: Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия.

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Финальная часть Евро-2022 по футзалу пройдет с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене. Сборная Украины была серебряным призером чемпионатов Европы в 2001-м и 2003 году.