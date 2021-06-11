УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020

УЕФА и Украинская ассоциация футбола (УАФ) согласовали форму сборной Украины на чемпионате Европы.

Лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" останутся. Об этом после переговоров с УЕФА сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

"На миллионных тиражах уже изготовленной формы национальной сборной Украины сохраняются лозунги: "Слава Украине" и "Героям Слава!". Изображение карты Украины с ее неделимыми границами - с Крымом, Донецком, Луганском и тысячами других городов.

Нигде в мире не будет запрета на свободная продажа футболок с официальными футбольными символами нашего государства. в этом была моя принципиальная позиция. И миллионы желающих смогут приобрести экипировку национальной сборной Украины в представленном нами дизайне", - подчеркнул Павелко.

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УАФ удалось доказать УЕФА, что лозунги "Слава Украине", "Героям слава" и большой герб сборной на карте Украины - официальные футбольные символы нашей страны.

"В УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020", - говорится в сообщении.

Павелко также сообщил, что ранее утвержденному дизайну формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент.

"Это утверждена утром Исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, Тризубом и еще одним надписью "Слава Украине". Лозунг "Героям Слава!" Будет размещен по карте, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что он станет настоящим оберегом для наших ребят", - рассказал президент УАФ.

Союз европейских футбольных ассоциаций требовала, чтобы Украина убрала с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава". Такое решение УЕФА принял после запроса со стороны Российской футбольного союза. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел с утра 10 июня на переговоры с представителями УЕФА. 6 июня Павелко опубликовал фото новой формы национальной сборной с надписью "Слава Україні!", "Героям слава!" и картой государства.