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пятница, 09 апреля 2021 20:04

УЕФА официально допустил болельщиков на матчи Евро-2020/21

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УЕФА официально допустил болельщиков на матчи Евро-2020/21
Евро перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: Reuters

УЕФА официально объявил, что матчи Евро-2020/21 пройдут со зрителями.

Каждое из городов, который будет принимать турнир, будет иметь свою квоту, сообщает официальный сайт УЕФА.

Сейчас 8 городов подтвердили возможность принимать зрителей Амстердам, Санкт-Петербург, Баку, Бухарест, Копенгаген, Глазго, Лондон и Будапешт.

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Каждое из них на местном уровне утвердило максимально разрешенное количество фанатов на трибунах стадионов. Санкт-Петербург и Баку готовы заполнить 50% от общей вместимости арен, Будапешт - 100%, Амстердам, Бухарест, Копенгаген, Глазго - от 25 до 33%, а Лондон - 25%. Этот процент ближе к Евро может как увеличиться, так и уменьшиться.

До 19 апреля УЕФА ожидает дополнительную информацию от Дублина, Мюнхена, Рима и Бильбао относительно своих планов. Тогда Союз европейских ассоциаций и примет решение о присутствии людей на трибунах в этих городах.

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Сборная Украины попала в группу с Нидерландами, Австрию и Северной Македонией. 2 матча украинцы сыграют в Бухаресте, а 1 в Амстердаме.

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Дата
09
апреля

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