УЕФА официально допустил болельщиков на матчи Евро-2020/21

УЕФА официально объявил, что матчи Евро-2020/21 пройдут со зрителями.
Каждое из городов, который будет принимать турнир, будет иметь свою квоту, сообщает официальный сайт УЕФА.
Сейчас 8 городов подтвердили возможность принимать зрителей Амстердам, Санкт-Петербург, Баку, Бухарест, Копенгаген, Глазго, Лондон и Будапешт.
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Каждое из них на местном уровне утвердило максимально разрешенное количество фанатов на трибунах стадионов. Санкт-Петербург и Баку готовы заполнить 50% от общей вместимости арен, Будапешт - 100%, Амстердам, Бухарест, Копенгаген, Глазго - от 25 до 33%, а Лондон - 25%. Этот процент ближе к Евро может как увеличиться, так и уменьшиться.
До 19 апреля УЕФА ожидает дополнительную информацию от Дублина, Мюнхена, Рима и Бильбао относительно своих планов. Тогда Союз европейских ассоциаций и примет решение о присутствии людей на трибунах в этих городах.
Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля.
Сборная Украины попала в группу с Нидерландами, Австрию и Северной Македонией. 2 матча украинцы сыграют в Бухаресте, а 1 в Амстердаме.
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