Стало известно, какой город может лишиться права на проведение Евро-2020/21

Впервые в истории Евро будет принимать 12 городов. Фото: Mexticket.com

Стадион в Дублине "Авива Стэдиум" рискует потери возможность проведения матчей Евро-2020/21.

В штаб-квартире УЕФА уже получили сообщение от Футбольной ассоциации Ирландии о том, что у футбольного руководства страны нет никаких гарантий того, что в Дублине смогут присутствовать болельщики на матчах предстоящего чемпионата Европы. Поэтому столицу Ирландии могут вывести из пула городов, принимающих Евро-2020, сообщает "24 канал".

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Стадион в Дублине "Авива Стэдиум" должен принять 3 матча группы E с участием сборных Польши, Словакии и Швеции. По информации журналиста Робби Харриса, эти игры перенесут в Англию.

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. Турнир должны принять 12 различных городов. Готовность принять зрителей на своих матчах подтвердили в Амстердаме, Бильбао, Санкт-Петербурге, Бухаресте, Риме и Копенгагене. Сборная Украины сыграет в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. 1-й матч против голландцев команда Шевченко проведет в Амстердаме, а следующие 2 игры - в Бухаресте.