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пятница, 09 апреля 2021 17:30

Стало известно, возглавит ли Ребров сборную Украины

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Стало известно, возглавит ли Ребров сборную Украины
Сергей Ребров смог добиться успеха в Венгрии. Фото: ФК "Ференцварош"

Наставник "Ференвароша" Сергей Ребров не против возглавить сборную Украины.

Ребров хочет вернуться работать в Украину, но пока еще не знает в каком качестве.

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"Сборная Украины? Как я говорил ранее, любой тренер, наверное, хочет вернуться в свою страну и работать там. В каком качестве - это другой вопрос. Тема сборной - это для любого наставника престижно. Но я не говорю конкретно сейчас о ситуации в Украине.

Я уверен в работе Андрея Шевченко. Мы все ждем Евро и надеемся. Мы часто с Андреем на связи, у нас 2 игрока "Ференцвароша" (Игорь Харатин, Александр Зубков. - Gazeta.ua) в сборной, так что часто общаемся", - сказал тренер в эфире "Денисов Time".

Сергей Ребров работает тренером "Ференцвароша" с 2018 года. За это время он выиграл 2 чемпионских титула и смог вывести команду в Лигу Европы и Лигу чемпионов.

В текущем сезоне "Ференцварош" уверенно лидирует в чемпионате Венгрии. Команде осталось получить 1 победу в 6 матчах, чтобы стать чемпионами.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко имеет контракт с Украинской ассоциацией футбола до завершения Евро-2020/21. После чего может использовать опцию о продлении соглашения еще не полтора года.

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Дата
09
апреля

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