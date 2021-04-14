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среда, 14 апреля 2021 21:36

УЕФА может отлучить Ибрагимовича от футбола

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УЕФА может отлучить Ибрагимовича от футбола
Ибразимовича могут заставить попрощаться с футбоом. Фото: Reuters

Нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович нарушил правила ФИФА, так как является акционером букмекерской компании, сообщает Aftonbladet.

Если ФИФА признает шведского форварда виновным, он может быть оштрафован на сумму до 1 млн шведских крон и отстранён от футбола на срок до трёх лет.

Правила ФИФА и УЕФА гласят, что игроки, имеющие отношение к букмекерским компаниям, не допускаются к участию в соревнованиях под эгидой этих организаций. Златан Ибрагимович по-прежнему является совладельцем букмекерской компании, базирующейся на Мальте, что подтвердил генеральный директор Bethard Эрик Скарп.

Генеральный секретарь Шведской футбольной ассоциации Хокан Шёстранд заявил, что ассоциация ещё не обсуждала ситуацию с Ибрагимовичем.

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Ибрагимович стал совладельцем и лицом букмекерской компании через свою компанию Unknown AB ещё в 2018 году. Из-за этого футболист не смог бы участвовать в Кубке мира 2018 года, даже если бы не завершил карьеру в сборной. В марте 39-летний форвард вернулся в сборную Швеции.

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