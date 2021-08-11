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среда, 11 августа 2021 14:48

Ударила молния. Украинский фехтовальщик рассказал, когда начал побеждать

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Ударила молния. Украинский фехтовальщик рассказал, когда начал побеждать
Игорь Рейзлин показывает результатты четыре года. Фото: fie.org

Украинский шпажист Игорь Рейзлин, завоевавший бронзовую медаль летних Олимпийских игр в Токио, Япония, рассказал, как в его карьере произошёл прорыв.

Игоря Рейзлина цитирует Xsport

"Вообще ничего не получалось на протяжении многих лет. Я там периодически попадал в сборную: с 2009 по 2011 годы три чемпионата мира и Европы посетил, ничего там не нафехтовал. Потом на два, даже на три года вообще вывалился из основы, никуда не попадал, меня даже не вызывали на сборы. Потом попал на чемпионат мира – ничего там не нафехтовали ни в личных, ни в командных соревнованиях. И я опять вывалился на четыре года, никуда не ездил.

Тяжело, конечно, было. Но какая-то вера была, что это всё не зря. Что если продолжать работать, то, может быть, не факт, но, может быть, получится. Хорошо, что так сложилось.

Могу рассказать немного смешную историю. В 2017 году я впервые с 2009-го попал на этапе Кубка мира в призы. И где-то за полторы недели до этих соревнований в Швейцарии я поехал с друзьями поиграть в футбол. Там дождик шёл, я стоял под деревом с телефоном, ждал, пока ребята соберутся. В это время в дерево, которое в двух метрах от меня стояло, ударила молния. Меня, судя по всему, каким-то остаточным разрядом зацепило. Короче, я потерял сознание, прокусил язык насквозь. Потом ещё себя дня четыре плохо чувствовал. А потом поехал на этап Кубка мира и попал в призы. И, собственно говоря, с этого момента карьера вверх пошла. Такое, меня подкалывают до сих пор".

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Игорь Рейзлин завоевал бронзовую медаль Олимпиады. Его награда стала второй для сборной Украины. Первую бронзу взяла дзюдоистка Дарья Белодед.

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Дата
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