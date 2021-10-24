Эдин Джеко - капитан сборной Боснии и Герцеговины, рекордсмен по количеству сыгранных матчей и забитых голов своей национальной команды. Форварду 35 лет - он живая легенда своей страны.

А еще он с детства увлекался игрой Андрея Шевченко и никогда не скрывал, что украинец - его кумир. Об этом пишет "Трибуна".

Джеко родился недалеко от Сараево еще до распада Югославии. Его отец Мидхат был профессиональным футболистом, поэтому Эдин с рождения рос в футбольной атмосфере. Но детство парня затмила война, которая разразилась на Балканах в начале 90-х и продолжалась три года. Папа находился на фронте, а семья страдала от недостатка пищи и бомбардировок.

Однажды мама не пустила семилетнего сына поиграть в футбол с друзьями на пустырь. Там мальчишки часто гоняли мяч. В тот день на поле упали несколько снарядов - друзья Эдина или погибли, или получили страшные раны.

Юный Эдин Джеко. Фото: инстраграм

"Как и у большинства детей, у меня украли детство. Мы просыпались, а есть на завтрак было нечего. Я много плакал. Но мы не обсуждаем это даже с родителями и женой. Я очень хорошо все помню, но не вижу смысла постоянно оглядываться. Война изменила нас всех. Мы три года мечтали о нормальной жизни, и когда конфликт закончился, попытались начать заново", - рассказывал Джеко о кровавой войне, которая началась с распада Югославии.

В тот день на поле упали несколько снарядов - друзья Эдина или погибли, или получили страшные раны

В 1995 году военные действия завершились, молодая страна начала возвращаться к мирной жизни. Хотя до сих пор остается одной из беднейших в Европе.

Грозное "Динамо" Валерия Лобановского в 1997-м дважды разбило "Барселону" - 3:0 дома и 4:0 на выезде. Молодой форвард киевлян Андрей Шевченко оформил хет-трик на "Камп Ноу". Через полтора года он перешел в "Милан", где стал мегазвездой футбола.

За игрой Шевы по телевизору в Сараево следил маленький Эдин Джеко. Парня очаровывала не только игра форварда, но и его история. Футболист из Украины, которая не так давно провозгласила свою независимость, смог пробиться в большой футбол и стал топом в Серии А. В его комнате даже висел плакат с Шевой.

"На футбольном поле моим кумиром был Андрей Шевченко. Это особый футболист для меня. Я до сих пор помню, как он сделал хет-трик в матче с "Барселоной" на "Камп Ноу". Он был номером один для меня. Но среди своих кумиров я должен назвать и моих родителей. Они всегда были рядом со мной, выжили в трудные времена войны и сделали все, чтобы у меня была успешная профессиональная карьера", - Джеко часто в интервью повторять о своем увлечении украинским футболистом.

Эдин в 18 лет начал играть в основе сараевского "Железничар". Правда, он тогда выступал на позиции полузащитника. Получалось так себе. Пресса и журналисты смеялись молодого игрока, называли "фонарным столбом". А в клубе радовались, когда смогли продать Джеко в чешский "Теплице" за 25 тысяч евро. "Мы думали, что выиграли в лотерею", - говорил один из руководителей "Железничар". Далее в жизни футболиста началась футбольная сказка - он стал чистым форвардом, наколотил кучу мячей в Чехии и поехал в "Вольфсбург" к Феликсу Магату.

Игра в еврокубках подарила Джеко встречу со своим кумиром детства. В 2008 году его "Вольфсбург" играл с "Миланом" Шевченко (Андрей выступал в аренде с "Челси") в Кубке УЕФА.

В клубе радовались, когда смогли продать Джеко в чешский "Теплице" за 25 тысяч евро

"Шевченко - кумир моего детства. Я всегда смотрел его матчи, пытался играть, как он. Видел, как он выступал за "Динамо", а затем за "Милан". Очень хотел с ним встретиться. Это случилось в Кубке УЕФА. Тогда матч закончился со счетом 2:2. В перерыве я попросил Шевченко обменяться футболками после игры. И он сдержал свое слово. Я получил его футболку после завершения встречи".

Впоследствии пути футболистов снова пересеклись на поле. Эдин тогда уже выступал за "Манчестер Сити", а Шевченко доигрывал в "Динамо".

"Андрей всегда был лучшим футболистом для меня. Он был моим кумиром. Я встречался с ним несколько раз в Италии. Могу сказать, что он не только отличный футболист, но и хороший человек ", - говорил Эдин перед игрой Лиги Европы в Киеве в 2011-м.

"Мне приятно, что я пользуюсь такой популярностью. Когда мы встречались, он был, наверное, очень молодым игроком. Но все равно приятно ", - сказал Шевченко.

После матча он подарил боснийцев свою футболку "Динамо". В следующем году Шевченко завершил карьеру. Джеко такая новость огорчила.

"Очень грустно узнать, что мой идол Андрей Шевченко завершил карьеру футболиста. Мой любимый игрок всех времен. Успеха, Андрею", - трогательно написал Эдин в своем твиттере.

В его доме в Сараево хранится большая коллекция футболок, Шевченко миланская семерка занимает там особое место.

Интересно, что босниец даже повторил один из рекордов Андрея в Лиге чемпионов. Это уже случилось в 2018 году, когда Джеко выступал за "Рому". Он и Дибала с "Ювентуса" оформили хет-трик в один день. Они трижды отличились в воротах "Виктории" и "Янг Бойз" соответственно. Футболисты повторили достижение Шевченко ( "Милан") и Адриано ( "Интер"), которые оформили хет-трик в Лиге чемпионов за итальянские клубы в один день.

Сейчас Джеко разрывает за "Интер". Недавно он играл в Киеве против "Шахтера" в Лиге чемпионов. В том матче он не забил, но в Серии А у него шесть голов в семи играх. За сборную своей страны Эдин играет с 2007 года. С командой смог пробиться на КМ-2014. Вне футбола игрок ведет активную социальную жизнь. Даже в профиле своих соцсетей Джеко пишет, что является послом ЮНИСЕФ в Боснии и Герцеговине. Он активно занимается благотворительностью в родной стране и не боится критиковать политиков.

Первое, что я замечаю, когда возвращаюсь домой: страна не развивается

"Первое, что я замечаю, когда возвращаюсь домой: страна не развивается. Не поймите меня неправильно, я люблю свою страну, это самое красивое место на земле. Здесь люди изо всех сил пытаются жить нормальной жизнью, но им трудно. Я избегаю разговоров о политике, но в Боснии чиновники существуют в каком-то собственном мире. Им все равно, что часть народа едва выживает. Стараюсь помогать, но пожертвования денег не решит все проблемы.

Мы помогаем одному или двум больным детям, но помощь нужна тысячам. Нет системы, нет плана, а без них не будет и будущего. Люди здесь становятся все более пессимистичными. Молодежь едет в поисках лучшей жизни, и никто не может их осудить. Когда мне пришлось сделать то же самое, но я ненавижу смотреть на подобное сегодня. Ничего не меняется - и от этого больно ", - говорил Эдин.

Боснийцы любят футболиста не только за то, что он понимает проблемы простых людей. Он также выступает за то, чтобы мирно жить с другими балканскими народами. Его часто приглашают в школы и университеты читать лекции. Эдин против того, чтобы детей делили по классам по этническому признаку.

"Без разницы, как тебя зовут, христианин ты, мусульманин (сам Эдин исповедует мусульманство) или католик. Я хожу в школу, чтобы попытаться уговорить детей смешаться и мирно жить вместе. Война привела к недоверию и ненависти, такого в нашем мире быть не должно", - убежден Джеко.

А несколько месяцев назад он вакцинировался от коронавируса и показал пример другим. В своей стране он стал тем, кем когда-то для него был Шевченко - ролевой моделью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ибрагимович побил рекорд в Италии

В первой игре против Украины Джеко забить не удалось. Его сборная остается основным преследователем сине-желтой сборной.