У Кличко есть опция реванша с Фьюри - промоутер

Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко может вернуться в профессиональный бокс.

По словам промоутера Александра Красюка, украинец может вернуться ради реванша с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

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"Я знаю, что бокс остается в его сердце и мыслях. Есть определенные вещи, которые он называет незавершенным делом. У Владимира есть опция реванша с Тайсоном Фьюри, но этот бой так и не состоялся. Он никогда серьезно не ставил перед собой цель устроить этот поединок, но говорил, что это незавершенное дело, которое может мотивировать его и дать ему стимул для возвращения ", - сказал Красюк в комментарии Planet Sport.

Владимир проиграл Тайсону Фьюри в ноября 2015 года решением судей и потерял титулы WBA, WBO, IBF. Боксеры должны были провести реванш, но британец отказался. В 2017-м Кличко-младший завершил профессиональные выступления после поражения от Джошуа В сентябре 2021 года Тайсон Фьюри проведет защиту своего пояса в поединке против Деонтоя Вандлера.