Стало известно, когда Фьюри будет защищать чемпионский пояс

Тайсон Фьюри имеет шанс стать абсолютным чемпионом мира. Фото: Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри проведет следующий бой 9 октября.

Промоутерская компания TopRank официально сообщила о переносе поединка Фьюри - Уайлдер, пишет Sport.ua.

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Поединок должен был состояться 24 июля, однако бой перенесли из-за коронавируса в команде Фьюри. В том числе заразился сам боксер.

Другой топ-бой за три титула этого веса, Джошуа - Усик, состоится 25 сентября.

Тайсон Фьюри должен был провести бой против Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Но Уайлдер через суд получил возможность провести бой против Тайсона. Таким образом поединок Фьюри - Джошуа перенесли на 2022 год, а оба боксера проведут обязательные защиты своих поясов.