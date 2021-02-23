У форварда "Динамо" родилась дочь

22 февраля форвард киевского "Динамо" и сборной Украины 24-летний Артем Беседин во второй раз стал отцом.

Жена Радмила подарила ему дочь. Супруги планируют назвать девочку Каролиной. Как и в случае с рождением сына, Артем присутствовал при родах. Это 2-й ребенок в семье Беседина. Супруги воспитывают сына Доминика, который родился в июне 2019 года.

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"Спасибо за сына и за дочь", - прокомментировал в Іnstagram Беседин свежие фото.

Автор: Instagram./artembesedin

Автор: Instagram/artembesedin

Жена футболиста Радмила Карафетова - заслуженная артистка эстрадного искусства Украины и солистка Цыганского театра. У девушки есть 2 детей о предыдущих отношений.

Артем Беседин выступает 1-ю команду "Динамо" с 2016 года. За это время провел за киевлян 72 матчей, в которых забил 27 мячей. В составе сборной Украины в активе нападающего 13 матчей и 2 гола. 2020 год пропустил из-за дисквалификации.