Беседину грозит многолетняя дисквалификация

Артем Беседин провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против "Мальме". Фото: ФК "Динамо"

Форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин может быть дисквалифицирован на 4 года

Проба A, взятая после матча Лиги Европы, дала положительный результат на употребление запрещенных веществ. Игрок не признает своей вины, настоял на открытии пробы Б, сообщает Sport.ua.

УЕФА должен вынести итоговое решение до 19 января. Беседин до окончательного вердикта отстранен от футбола. Игрок не может тренироваться с командой и не поехал на тренировочный сбор в Турцию.

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В текущем сезоне Артем Беседин провел 13 матчей в УПЛ, в которых отметился 8 мячами. Это лучший показатель результативности команды Алексея Михайличенко.