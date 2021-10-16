У "Динамо" вспомнили таланты Белькевича

Белькевич считался мастером передач. Фото: bigmir.net

Тренер "Динамо" U-19 Олег Венглинский рассказал историю о Валентине Белькевиче.

"Белькевич бросал мяч в центре поля и без разминки сразу попадал в перекладину. Говорит: "Малый, играешь на 100 долларов?" Отвечаю: "Конечно, играю". Бросает, попадает – 100 проигрываю. На следующий день он: "Ну что, опять?" Говорю: "Да". Опять с центральной линии второй раз попадает.

На третий день я сказал, что не играю больше", – сказал Венглинский.

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Валентин Белькевич играл за "Динамо" с 1996 по 2007 годы. Всего провел 224 поединка и забил 51 мяч. Он умер от оторвавшегося тромба в 2014 году.