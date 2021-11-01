"Ты издеваешься? Клоун. Как ты можешь так судить?" – помощник Луческу оскорбил судью

Эмил Карас работает в "Динамо" с 2020 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Матч 13-го тура УПЛ между "Мариуполем" и "Динамо" завершился скандалом.

Судья матча Виталий Романов в компенсированное время до матча не разрешил провести контратаку гостям, сообщает "Великий футбол".

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Сначала отреагировал Беньямин Вербич – он размахивал руками и бегал в резервный арбитр. Затем оказался на поле и получил свою желтую карточку резервный голкипер Денис Бойко.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу тоже не сдержался: "Реф, ты не можешь этого делать. Почему ты не хотел сразу! Десять секунд! Два раза ты это делаешь".

Ассистент Луческу Эмил Карас не выбирал выражений: "Ты издеваешься? Клоун. Как ты можешь так судить? Тебе не стыдно? Вся страна видит".

В матче "Мариуполь" - "Динамо" гости одержали волевую победу 3:2. "Динамо" лидирует в чемпионате Украины. Команда Луческу на три очка опережает "Шахтер". Следующую игру киевляне проводит в рамках ЛЧ против "Барселоны".