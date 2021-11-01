"Динамо" потеряло Миколенко

Виталий Миколенко выступает за первую команду "Динамо" с лета 2017 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" потеряло своего ведущего защитника 22-летнего Виталия Миколенко на ближайшие две недели.

Левый избранник выбыл из игры из-за травмы и не сможет помочь "Динамо" в матче против "Барселоны", сообщает сайт киевлян.

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"К сожалению, Миколенко будет по меньшей мере две недели отсутствовать из-за травмы. Выходя из событий на поле, я хотел посмотреть, кто еще может сыграть на его позиции, если вдруг Караваев не сможет или устанет", — сказал главный тренер "Динамо" Мирча Луческу

В этом сезоне Виталий Миколенко провел за "Динамо" 15 матчей во всех турнирах, где отдал 3 результативных передачи.

2 октября "Динамо" примет "Барселону" в матче четвертого тура Лиги чемпионов. Отчет об игре онлайн-трансляции читайте на нашем сайте.