"Был корпус, алло!", - Луческу накричал на арбитра

Мирча Луческу продлил контракт с "Динамо" до лета 2024 года. Фото: Reuters

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу недоволен действиями арбитра Дмитрия Кривушкина в матче против "Днепра-1".

Во время матча рефери постоянно фиксировал нарушения правил со стороны нападающего киевлян Эрика Рамиреса, который шел в силовую борьбу.

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После одного из игровых моментов румынский специалист начал кричать в сторону арбитра: "Был корпус, алло! "Барселона" то же самое - ничего не дал. То же самое! У тебя здесь другой футбол? Ты видел "Барселону" против нас? Ты видел, что произошло? ", - сказал на эмоциях Луческу.

"Динамо" победило "Днепр-1" - 2:0. В турнирной таблице киевляне на три очка опережают "Шахтер". 27 октября команда Луческу сыграет против "Мариуполя" в рамках Кубка Украины. За три дня команды проведут встречу в рамках чемпионата.