Тренерское поражение Гвардиолы: почему "Манчестер Сити" проиграл финал Лиги чемпионов

Н'Ґоло Канте был одним из лучших игроков финала. Фото: Gettyimages.com

В финале Лиги чемпионов "Челси" победил "Манчестер Сити"-1:0. Что нужно знать об игре в Порту?

Команды не имели кадровых проблем. Оба наставника могли рассчитывать на сильнейших игроков.

Хосеп Гвардиола удивил составом. Испанский тренер оставил в запасе обоих опорников - Фернандиньо и Родри.

"Манчестер Сити" доминировал на поле. "Горожане" высоко прессинговали соперника, контролировали мяч. "Челси" играл вторым номером через контратаки и длинные пасы.

По ходу матча обе команды потеряли ведущих игроков. В конце первого тайма покинул поле защитник "Челси" Тиаго Силва. В начале второй половины игры "горожане" остались без лидера Кевина Де Брюйне. Оба футболиста получили повреждения.

Н'голо Канте провел сильный матч. Полузащитник "Челси" смог исключить из игры лидера "МС" Де Брюйне и не позволил сопернику владеть преимуществом в середине поля. Почти все атаки "горожан" завершались в середине поля.

Зинченко провел слабый матч

Слабая игра Александра Зинченко. Украинец не всегда успевал закрывать свою зону в защите. Потерял Кая Хаверца в эпизоде ​​с пропущенным голом.

Неудачник Тимо Вернер. Форвард сборной Германии не реализовал три хороших момента в первом тайме.

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Тренерское поражение Гвардиолы. Отсутствие опорного полузащитника ничего не помогло в атаке "МС", но ослабило оборону. Команда Гвардиолы была не похожей на себя. Почти ничего не создали в у ворот соперника. Прессинг и позиционная атака не работали, а в обороне возникали провалы. Испанский тренер пытался что-то изменить благодаря заменам, но безрезультатно. Под конец матча "Сити" сбился на длинные передачи.

Прошлогодним победителем Лиги чемпионов была "Бавария", которая в финале победила ПСЖ. "Челси" победил в Лиге чемпионов одержал вторую победу. Первый раз лондонцы получили трофей в сезоне-2011/12. "Манчестер Сити" впервые в своей истории играл в финале Лиги чемпионов.