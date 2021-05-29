Зинченко проиграл финал Лиги чемпионов

"Манчестер Сити"может выиграть третий трофей в сезоне. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Сегодня в Порту в матче английских команд "Манчестер Сити" и "Челси" решится судьба обладателя Кубка чемпионов 2020-21. Суперопытная и очень амбициозная команда Хосепа Гвардиолы против молодых талантов Томаса Тухеля. Вечная борьба опыта против молодости, мастерства против смелости.

Сегодня украинец Александр Зинченко может стать третьим украинцем - обладателем Кубка чемпионов. По крайней мере в родном Радомышле свято верят в это.

Ранее Кубок поднимали Андрей Шевченко и Анатолий Тимощук. Шева выиграл с "Миланом" с первой попытки, а вторую не реализовал. Зато Тимощуку понадобилось три попытки с "Баварией", из которых лишь последняя оказалась удачной.

Оба обладатели Кубка чемпионов уже завершили свои карьеры и наступила очередь Александра Зинченко. Действительно ли он счастливчик - узнаем через три часа.

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Тренеры уже назвали стартовые составы команд. Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Стерлинг, Гюндоган, Зинченко, Де Брёйне, Бернарду Силва, Марез, Фоден

Запасные: Стеффен, Карсон, Менди, Аке, Лапорт, Канселу, Гарсия, Родри, Фернандиньо, Торрес, Габриэл Жезус, Агуэро

"Челси": Менди, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Тьяго Силва, Канте, Чилуэлл, Джеймс, Хаверц, Маунт, Вернер

Запасные: Кепа, Кабальеро, Алонсо, Кристенсен, Зума, Эмерсон, Ковачич, Пулишич, Хадсон-Одои, Зиеш, Гилмор, Жиру

Команды выходят на поле. В Португалии еще светит солнце.

Матч начался

2 мин. Первых полторы минуты "Сити" провел на половине поля лондонцев. Однако ничего серьезного не создал.

4 мин. "Челси" ответил проходом Хаверца флангом Зинченко, но тоже все обошлось.

8 мин. Стерлинг едва не вывалился один на один после паса Эдерсона, но не сориентировался и до удара дело не дошло.

10 мин. Вернер после паса Хаверца пытался пробить с 7 метров, но не попал по мячу. Ох и контратаку организовали лондонцы!

13 мин. Чиллуел залез в офсайд. Пока лондонский клуб и не думает отдавать инициативу Манчестера. Таки неудобный соперник для Гвардиолы.

14 мин. Вернер!! Бил с 8 метров, но что это за удар для Эдерсона! "Челси" давит!

17 мин. Канте бил головой с 17 метров. Пока несильно и неточно.

21 мин. Пытается успокоить игру "Манчестер Сити". Несколько минут подержали мяч футболисты Гвардиолы.

24 мин. Стерлинг упал на фланге в борьбе с Джеймсом, но арбитры не заметили нарушения.

27 мин. Кроме выхода Стерлинга на первых минутах в "Сити" больше и вспомнить нечего.

28 мин. А вот и момент! Фоден бил в дальний угол, но Рюдигер успел заблокировать удар!

31 мин. Несколько раз обострили манкунианцы, но чего-то не хватало им до завершающего удара.

34 мин. "Челси" попытался обострить, но Чиллуел залез в офсайд.

36 мин. Гюндоган заработал желтую на Маунте.

38 мин. Хаверц пытался нарисовать пенальти в противоборстве с Зинченко, но нарушения там и близко не было.

39 мин. Вынужденная замена в "Челси". Вместо Тьяго Силвы выходит Кристенсен. где неудачно приземлился опытный бразилец.

43 мин. ГОЛ! "Челси"!! Хаверц получает прекрасную передачу от Маунта, опережает Зинченко и забивает в пустые ворота!

45 мин. Показывают печального Серхио Агуэро.

Свистит арбитр на перерыв. Неожиданно и по игре, и по счету впереди лондонцы.

Возобновилась игра после перерыва.

47 мин. Зинченко потерял мяч и его показывают крупным планом.

50 мин. Навес Уокера легко прерывает Эдуард Мэнди.

53 мин. Семь минут сыграли команды и не видно, за счет чего Гвардиола и его команда собираются переломить ход матча.

57 мин. Рюдигер грубо сбивает Де Брейне и получает желтую от арбитра Лаоса.

59 мин. Не может продолжить игру Кевин и Жезус выходит вместо него.

61 мин. На пенальти претендовали игроки "Сити" но арбитр игры рукой в защитника "Челси" Джеймса не заметил.

64 мин. Лондонцы пытаются успокоить игру после ожидаемой активности "Манчестер Сити".

65 мин. Фернандиньо выходит вместо Стоунза.

66 мин. Пулишич выходит вместо неуверенного Вернера.

68 мин. Аспиликуэта спасает лондонцев после прострела Фодена.

71 мин. Прижали "Челси" чемпионы Англии. Но голевых моментов нет и все. Хоть плачь.

73 мин. Ого! Пулишич выходил один на один с Эдерсоном и банально потерял момент. Будут ли еще такие шансы?

75 мин. Стерлинг прорвался правым флангом на высоченной скорости и отдал на Жезуса, но бразилец не попал по мячу.

77 мин. Вместо Стерлинга выходит Агуэро.

79 мин. Зинченко ни разу не проигрывал "Челси", когда выходил на поле в стартовом составе. Только победы. Сегодня, похоже, традиция нарушится.

83 мин. "Челси" отодвигает игру от своих ворот и не дает оппонентам навалиться в последнем штурме.

85. Мэнди легко прерывает навес Агуэро.

96 мин. Все валится из рук и ног футболистов "Сити". Марез теряет золотой шанс. Выше ворот.

88 Жезус заработал желтую за подкат на Хаверце.

90 мин. Не везет Гвардиоле. Без Месси лига чемпионов ему никак не дается.

90+2 Канте легко прерывает проход Мареза. Есть противодействия ему сегодня.

5 минут надежды остается чемпионам Англии.

96 мин. Все валится из рук и ног футболистов "Сити". Марез теряет золотой шанс. Выше ворот.

Все, "Челси" побеждает и стыдит букмекеров.

"Челси" второй раз в своей истории выигрывает Кубок чемпионов. Вместе с Абрамовичем радуется победе Андрей Шевченко. зато Александр Зинченко без сил падает на траву.