Тренер "Гента" прокомментировал дебют Яремчука

Роман Яремчук феерит в Порттугалии. Фото: "Бенфика"

Бывший тренер "Гента" Ив Вандерхаге поделился мнением о Романе Яремчуке, который теперь выступает за португальскую "Бенфику".

"Он готов взорваться в Португалии. Два главных качества Яремчука – скорость и игра в зоне. Он высокий игрок, поэтому может забивать любыми способами, в том числе головой.

Он приехал в Бельгию весьма молодым. Был немного сбит с толку, когда играл. Даже не говорил по-английски. В чемпионате Бельгии футбол с упором на физическую подготовку. Яремчук всегда тренировался интенсивно.

Роман становился более зрелым футболистом и личностью. И научился говорить по-английски", – сказал Вандерхаге в комментарии Record.

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В первом же матче чемпионата Португалии Роман Яремчук забил гол и отдал голевой пас. "Бенфика" победила "Аруку" – 2:0. Романа Яремчука клуб купил у "Гента" за €17 млн.