"Тоттенхэму" присудили техническое поражение. Клуб вылетает из еврокубков

"Тоттенхэм" не ожидал такой развязки. Фото: Reuters

УЕФА присудил техническое поражение "Тоттенхэм Хотспур" в матче группового этапа Лиги конференций с "Ренном" со счётом 0:3, сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, ранее в "Тоттенхэме" произошла вспышка коронавирусной инфекции перед матчем Лиги конференций с "Ренном". В лондонском клубе было выявлено 6 случаев заражения ковидом. Матч Лиги конференций "Тоттенхэм" — "Ренн" должен был пройти в четверг, 9 декабря, в Лондоне. 8 декабря встречу отменили

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"Ренн" набрал 14 очков и вышел в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА с первого места в группе G. "Тоттенхэм Хотспур " с 7 очками в активе стал третьим в группе и завершил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне. Вторым в группе стал "Витесс".