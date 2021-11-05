Теофимо Лопес обещает побить своего следующего соперника за один раунд

Теофимо Лопес владеет 4 чемпионскими поясами. Фото: boxingscene.com

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Теофимо Лопес не сомневается в своей победе над австралийцем Джорждем Комбососом.

Американский боксер обещает защитить свои чемпионские титулы в течение одного раунда.

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"Камбосос будет в большой беде. Он будет уничтожен. Наш бой будет длиться один раунд. Вся эта болтовня не работает. Мы много говорим, но подкрепляем это делом.

Камбосос дважды победил раздельным решением судей. Это были бои с Микки Беем и Ли Селби. Я – не они.

Василию Ломаченко пришлось понять, что со мной тяжело. Ричард Комми осознал то же самое", – сказал Лопес в комментарии Boxing News 24.

Бой Лопеса и Камбососа пройдет 27 ноября в Нью-Йорке. В предыдущем поединке Лопес победил Василия Ломаченко единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.