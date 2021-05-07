Тайсон рассказал, почему покинул "Шахтёр"

Бывший лидер и капитан "Шахтёра" 33-летний Тайсон покинул донецкий клуб из-за конфликта с главным тренером и руководством клуба.

После матча Лиги Европы против "Ромы" бразильца перевели в молодежную команду, а затем разорвали с ним контракт.

"Всегда хотел вернуться. Я был в Украине 11 лет, хотел вернуться, быть рядом с семьей. Было желание вернуться в "Интернасьонал" из благодарности, что клуб сделал для меня. Не мог повернуться спиной к клубу, который раскрыл меня, вывел в профессиональный футбол и помог добиться успехов.

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Мог остаться в Европе. Были предложения от других клубов. Даже в Украине предложили двухлетний контракт. Но чувствовал, что пора вернуться домой, чтобы снова быть счастливым.

В клубе я поссорился с тренерским штабом, руководством. Это было некрасиво с моей стороны, но, слава Богу, все обошлось, мне удалось с ними поговорить", - сказал Тайсон в интервью SporTV Selection.

Тайсон перебрался в Украину в 2010 году. Сначала играл за "Металлист", а затем перешел в "Шахтёр". С "горняками" выиграл шесть раз чемпионат и пять раз Кубок Украины. В апреле бразилец подписал двухлетний контракт с "Интернасионалем".