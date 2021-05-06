"Шахтер" добыл "серебро" в скандальном матче

Тарас Степаненко выступает за "Шахтер" более 10 лет. Фото: ФК "Шахтер"

В матче 25-го тура чемпионата Украины "Шахтёр" разгромил "Минай" -4:0

Что нужно знать о матче на НСК "Олимпийский"?

Игра была на грани срыва. Команда из Закарпатья вовремя не прибыла на стадион и не хотела выходить на матч. Начало матча задержался на 30 минут.

Матч перенесли в Киев. Игра была запланирована в Ужгороде, но "Минай" согласился перенести игру на НСК "Олимпийский".

Луиш Каштру выставил основу. Несмотря на то, что "Шахтер" играл против аутсайдера, но на матч вышли ведущие игроки.

Игра завершилась после первого забитого мяча в ворота "Миная"

"Шахтёр" владел полным преимуществом. Команда Луиша Каштру имела полное игровое и территориальное преимущество. Но позиционные атаки не были острыми. Не хватало нестандартных действий в атаке.

Игра до первого гола. "Минай" удавалось сдерживать соперника первые полчаса. После пропущенного гола откровенно посыпались. Далее дело было только в количестве пропущенных голов команды из Закарпатья.

"Шахтер" потерял защитника. В середине первого тайма повреждения мышцы получил Давид Хочолава. Грузинского защитника заменил Витао.

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Без Артёма Милевского. Бывший форвард "Динамо" остался в Ужгороде и не прилетел на игру.

"Минай прощается с УПЛ. После поражения закарпатцы официально покинули УПЛ. В "Олимпика" на три очка больше, но дончане имеют преимущество по очных встречах.

"Шахтёр" выиграл серебряные награды. После победы Команда Луиша Каштру оторвалась от "Зари" на четыре очка за тур до окончания чемпионата.

9 мая "Шахтёр" в последнем туре будет принимать "Ингулец". А "Минай" сыграет против дома против "Ворсклы". Обе игры не будут иметь для команды ничего значение. Киевское "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины сезона-2021.