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четверг, 06 мая 2021 19:08

Стали известны подробности контракта Де Дзерби с "Шахтёром"

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Стали известны подробности контракта Де Дзерби с &quot;Шахтёром&quot;
Роберто Де Дзерби 2-й сезон возглавляет "Сассуоло". Фото: Gettyimages.com

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби подпишет контрат с "Шахтёром" на три сезона.

Наставник будет получать в Украине €2 млн за сезон, сообщает Goal.com.

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Де Дзерби доработает свой контракт с "Сассуоло" до конца сезона, а потом начнет свою работу с "Шахтёром".

Одним из помощников нового тренера станет Карло Николини, который сейчас работает в системе донецкого клуба на административной должности. До этого Николини был одним из ассистентов Мирчи Луческу в "Шахтёре".

"Шахтёр" провалил сезон 2020/21. Донецкая команда не выиграла ни одного трофея.

Контракт наставника команды Луиша Каштру действующий до конца сезона.

6 мая "Шахтер" сыграет против "Миная" в рамках УПЛ. Победа позволит "горняками" занять второе место и выйти в квалификацию Лиги чемпионов

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