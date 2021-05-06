Ахметов недоволен чемпионством "Динамо"

Ринат Ахметов 25 лет возглавляет "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер"

Президент "Шахтёра" Ринат Ахметов оценил сезон-2020/21 для своей команды.

Владелец клуба остался доволен выступлениями в Лиге чемпионов, а результаты в национальном первенстве ему не понравились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший тренер "Шахтера" станет безработным

"После первого тайма игры с" Реалом "мы увидели счет 0:3. Было немало нашей молодежи, воспитанников академии. И не просто 0:3, а по качеству игры. Счет по игре должно быть больше! И дома мы их обыграли 2:0 в этом году в Лиге чемпионов мы, наконец, сыграли замечательно с "Реалом", мы не проиграли "Интеру" и вышли из сложной группы.

Это было замечательно. Мы выиграли четыре чемпионства подряд. А в этом году мы проиграли – это плохо. В этом году мы расстроены по поводу чемпионства, но у нашего клуба всегда самые амбициозные цели. Мы будем идти, преодолевая самые сложные препятствия, и завоевывать новые трофеи", - цитирует Ахметова официальный сайт "горняков".

В текущем сезоне "Шахтёр" не выиграл ни одного турнира. Дончане досрочно проиграли "Динамо" чемпионскую гонку. Вылетали из Кубка Украины от перволигового "Агробизнес" и проиграли команде Луческу Суперкубок Украины. В еврокубка смогли занять третье место в группе с "Реалом", "Боруссией" Менхенгладбах и "Интером", а в Лиге Европы вылетели в 1/8 от "Ромы". Наставник команды Луиш Каштру рискует потерять свою работу в конце сезона. По сообщению СМИ, его заменит итальянец Роберто Де Дзебри.