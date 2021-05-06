"Минай" отказался "сливать" матч с "Шахтёром" - журналист

Артем Милевский выступает за "Минай" с начала 2021 года. Фото: ФК "Минай"

Футболисты "Миная" не хотели выходить на матч против "Шахтёра" из-за подозрения в "сливе" матча.

На разгромное поражение закарпатцев в букмекерских конторах были поставлены большие деньги, рассказал журналист Артем Франков.

"Должны были проиграть три-четыре мяча. Начали ставить, поплыли коэффициенты... Но дело не в коэффициентах или обещаниях Франческо Баранки( глава комитете по честно игре -Gazeta.ua) о честном футболе до конца, а в нежелании команды исполнять указание о "сливе". Речь о непокорности большинства игроков — как минимум.

Вторая и, похоже, основная версия: невыход на игру — единственный способ вернуть вбуханные в ставки огромные деньги (некто из окружения "Миная"). А вот выйти — опасно, потому что "Шахтёр" кинет разобранному сопернику пятерик (и сделает это цинично, охотно, всенепременно!), ставки зайдут, и тогда начнется мощный шухер с участием МВД (аномальные ставки под прицелом — полагаю, букмекеры в таких раскладах не молчат).

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Источник в полиции подтверждает. Вот только не подтверждает участия или даже внимания со стороны ФФУ и ее дорогостоящего комитета...

Так что пока, до поступлений новых сведений, разбираемся. Однако! У ребят конкретный тупик, да, игроки — заложники, но никто не мешает им рассказать о своей позиции. Думаю, нас ждет немало открытий.

Дальнейшее позвольте не публиковать, чтобы не навредить следствию: надеюсь, что непосредственных участников аферы все же закроют по-серьезному!

Выживет ли "Минай"? Давайте будем честными: а это много кого волнует?!", - написал Франков в Telegram-канале.

Матч "Минай" - "Шахтёр" проходит в Киеве, хотя формальным хозяином является команда из Закарпатья. Матч был задержан на 30 минут, потому что гости сначала не приехали на стадион, а потом не хотели выходить на поле. В случае победы "Шахтёра" "горняки" станут серебряными призерами УПЛ, а "Минай" вылетит в первую лигу.