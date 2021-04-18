"Динамо" пробовало подписать Тайсона

Динамовские фанаты оскорбляли Тайсона. Фото "Шахтер"

По информации журналиста Романа Бебеха, "Динамо" общалось с экс-полузащитником "Шахтера" Тайсоном на предмет сотрудничества.

"Знаю, что разговор про "Динамо" и Тайсона был. Но те финансовые условия, которые хотел Тайсон, "Динамо" просто не вытягивает. У Тайсона один из самых больших контрактов в истории украинского футбола. Говорят, под 3 миллиона", - сказал Бебех.

Тайсон приехал в Украину в 2010 году и сначала играл за "Металлист".

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Тайсон за 8 лет в "Шахтере" сыграл 299 матчей. "Горняки" досрочно разорвали контракт с игроком, и он перешел на правах свободного агента в "Интернасьонал".