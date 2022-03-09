Сын Шевченко протестует в Англии против импорта российской нефти

Легенда мирового футбола Андрей Шевченко и его семья поддерживают Украину после полномасштабного нападения России.

Шевченко дает очень много интервью, где рассказывает о реальном положении вещей, призывает помогать Украине на всех возможных уровнях. Один из его сыновей Шевченко ходит на акции протеста против импорта российской нефти.

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"Горжусь своим сыном и его одноклассниками, которые протестовали у управления "Shell" вчера", – написал Шевченко в Instagram.

Автор: Instagram.com/andriyshevchenko

Шевченко воспитывает четырех сыновей с женой Кристен Пазик. В роли тренера Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020/21, где национальная команда дошла до исторического четвертьфинала. Украинский тренер возглавлял "Дженоа", но продержался в должности два месяца из-за плохих результатов.