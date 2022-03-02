Шевченко рассказал, как помогает Украине после вторжения РФ

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Легенда украинского футбола Украины Андрей Шевченко рассказал, как помогает родной стране после вторжения войск РФ.

Шевченко использует весь авторитет для помощи Украине.

"Общаюсь со многими командами, телеканалами. Чем больше мы будем об этом говорить - тем больше нас будут слышать. Мы все прекрасно понимаем, какая огромная гуманитарная проблема сейчас в Украине. Слышал, люди не могут уехать, организовать все это, принять людей, отправить лекарства". Я сейчас на связи с послами Италии и Великобритании.

Как-то координирую волонтерские процессы из Италии? Конечно. Каждое мое выступление на канале, каждая встреча обязательно передается на официальный сайт посольства Красного креста. Общаюсь со многими фондами, которые уже сегодня перечисляют деньги, чтобы было лекарство для поддержки людей, для размещения их. Будут проводить марафоны.

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Со своей стороны, мы все должны сделать максимум, чтобы привлечь фонды, которые могли бы все сделать для обеспечения нашей страны. Рассчитываю на гораздо большую сумму, чтобы совместить фонды совместно. Привлечь людей больше говорить об этом. Эта главная задача сегодня – как можно помочь Украине. Санкции были введены. Мы все понимаем – это уже закрытый вопрос. Россия не будет участвовать ни в одном турнире – ни в футбольном, ни вообще в спорте. Весь мир сегодня отворачивается. Как можно поддерживать страну, проводящую открытую войну?

Держу связь с родными в Украине? Да конечно. Хочу привет передать им. Моя мама, сестра, родственники – в Киеве. Никто из них не уедет никуда. Они будут там, по возможности помогают, делают все, что могут. Мои родители и сестра под Киевом, 5 км от города. Когда нужно – идут в бомбоубежища. Организуются, пытаются передавать еду. В ситуации, где сегодня все в Украине. Хочу передать слова благодарности всем солдатам, людям, защищающим сегодня страну. Вы – мои герои. Большая благодарность", – поделился Шевченко в эфире "UA: Первый".

Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 годы. Вывел национальную команду на Евро-2020, где украинцы дошли до четвертьфинала. В ноябре 2021 года был назначен на должность тренера Дженоа, но продержался в Генуе только два месяца.