"Шевченко был скорее пиарщиком сборной Украины, а команду тренировал Тассотти" - Бонек

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Легенда мирового футбола и экс-президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек жестко прошелся по украинскому тренеру Андрею Шевченко.

По словам Бонека, Шевченко был худшим кандидатом на должность тренера сборной Польши.

"К счастью, Шевченко не стал тренером сборной Польши. По моему мнению, он был худшим из возможных кандидатов. Он приехал бы к нам после неудачного завершения своего пути со сборной Украины. Хотя известно, что он был скорее пиарщиком этой команды, а сборную тренировал Мауро Тассотти.

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Кроме того, с "Дженоа" он проиграл семь матчей из 11. И такой немного "побежденный" тренер возьмет на себя сборную Польши и поведет ее в крайне важном стыковом матче против России?

После ухода Пауло Соузы единственным кандидатом мог быть польский тренер. Не знаю, насколько продвинулись в приглашении Шевченко, но правда, он даже не просил "Дженоа" расторгнуть с ним контракт. Я думаю, обе стороны могли бы договориться о деньгах, но этого не было", - сказал Бонека Polsatsport.pl.

Андрей Шевченко был одним из кандидатов на вакантную должность наставника сборной Польши после того, как был уволен из "Дженоа", но должность наставника "кадры" получил Чеслав Михневич. Збигнев Бонек известен выступлениями за "Рому" и "Ювентус". Выигрывал Лигу чемпионов, Кубок Кубков, Суперкубок Европы, Серию А. Был одним из претендентов на "Золотой мяч" 1982 года. Становился бронзовым призером Кубка мира со сборной Польши.